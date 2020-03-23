В Україні вводять заборону на туристичні подорожі

Новини України:Уряд прийняв рішення щодо припинення туризму. Це пов'язано з підсиленням обмежувальних заходів з протидії коронавірус.

Відзавтра, 24 березня, з 12:00 українцям заборонено покидати країну з туристичною метою.

Про це в Telegram написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Згідно з рішенням уряду від завтра (24 березня), з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - написав Шмигаль.

За його словами, темпи поширення коронавірусу зростають, тому уряд має підсилювати обмежувальні заходи.