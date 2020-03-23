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Бойовики обстріляли українські позиції шість разів, є поранені

Бойовики обстріляли українські позиції шість разів, є поранені
19:01 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Пресцентр штабу ООС повідомив, що російські бойовики відкривали вогонь із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - повідомили в пресцентрі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено два обстріли, а саме:

-поблизу Авдіївки — зі стрілецької зброї;

- неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано у район і відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- тричі поблизу Новотошківського — з мінометів калібру 120 мм — 6 мін, з 82-мм мінометів — 33 міни;

- в районі населеного пункту Шуми — з протитанкового ракетного комплексу.

"Сьогодні, 23 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення. Їх було евакуйовано до військово-медичного закладу, де лікарями оперативно надано належну медичну допомогу", - зазначили в штабі ООС.

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РФ, Донбас, АТО, ЗСУ, ООС, Бойовики, Обстріл, Поранені.
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