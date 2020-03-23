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Кулеба: Надзвичайний стан буде введено лише у разі погіршення ситуації

Кулеба: Надзвичайний стан буде введено лише у разі погіршення ситуації
20:13 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Дмитро Кулеба повідомив, що запровадження в Україні надзвичайного стану буде лише у разі загострення ситуації з коронавірусом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у боротьбі проти поширення коронавірусу не можна переходити "червоних ліній", водночас він готовий підтримати запровадження надзвичайного стану у разі погіршення ситуації.

Про це урядовець заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок.

"Якщо буде в цьому (запровадженні в Україні надзвичайного стану –ред.) нагальна потреба тут і зараз, то я, безумовно, це підтримуватиму, тому що бачу ситуацію, яка розгортається. Але загалом мій підхід такий: потрібно боротися з коронавірусом з мінімальним тиском на економіку, на права і на свободи громадян", - сказав Кулеба.

Він додав, що у боротьбі з коронавірусом це дуже важливо не перетнути ніяких "червоних ліній, які потім буде дуже важко «відкочувати назад".

"Але якщо я бачитиму, що надзвичайний стан – це дійсно єдиний захід, який допоможе нам стабілізувати ситуацію, то я буду це підтримувати", - резюмував дипломат.

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Все по темі:

МЗС, Инфекция, Пандемия, нс, Дмитро Кулеба, Надзвичайний стан, Коронавірус, Covid-19.
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