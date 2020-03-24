Тотальний скринінг для виявлення коронавірусу не працює

Новини України:У міністерстві вважають, що тотальна перевірка не працює.

Тотальний скринінг для виявлення Covid-19 не працює, виявляти захворювання дозволяють інші методи.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми робили тотальний скринінг на людях, які поверталися літаками з осередків захворювання, наприклад, з Італії та Іспанії. Ми брали у них матеріал на тестування, і жодного випадку ні на одному з рейсів ми не виявили. У той же час, коли ми встановили за ними медико-санітарний нагляд, через 3-5, 6, 7 днів у цих людей виникали симптоми. Потім, коли ми їх обстежили, ми підтверджували коронавірус", – зазначив головний санлікар.

Ляшко також повідомив, що в кінці березня МОЗ матиме статистичні дані про смертність за лютий, зокрема про пневмонії.

За інформацією Ляшка, станом на понеділок, 23 березня, надійшла інформація про десять нових випадків зараження смертельними коронавірусом.