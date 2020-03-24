Сьогодні - останній день реєстрації на ЗНО

Новини України:Регіональні центри якості освіти уже опрацювали 98,45% отриманих комплектів реєстраційних документів.

У вівторок, 24 березня, спливає термін реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"24 березня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 24 березня, опрацьовуватися не будуть", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що станом на 24 березня для участі в ЗНО і державній підсумковій атестації (ДПА) зареєстровано 362 723 особи, які обрали 1 179 842 тестування. Регіональні центри якості освіти уже опрацювали 98,45% отриманих комплектів реєстраційних документів.

В УЦОЯО зауважили, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який особа отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням. За допомогою сервісу "Стан опрацювання документів" можна перевірити, на якому етапі опрацювання реєстраційні документи. Для цього необхідно увести номер реєстраційної картки до сервісу.

Також в Центрі повідомили, що усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 24 березня 2020 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".