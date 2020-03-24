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За кордоном від коронавірусу лікується 21 українець

За кордоном від коронавірусу лікується 21 українець
10:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадян України – порівняно з позаминулою добою їхня кількість зросла на трьох співгромадян, які захворіли в Омані. Такі дані станом на 21 год. 23 березня оприлюднив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зокрема, лікування у Німеччині проходять 5, в Домініканській Республіці – 4, Омані – 3, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах - по 1 українцю.

При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

Коронавірус в Україні: дані на 24 березня

На карантині за кордоном перебуває 151 громадян України, зокрема, у Польщі 105, у Бразилії – 16, у В’єтнамі – 8, у ФРН – 7, ОАЕ – 3, у Австралії, Молдові і США – по двоє і в Нідерландах, Катарі, Кубі, Китаї, Румунії та Чорногорії – по 1.

За даними МЗС, 72 305 наших співгромадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

В Україні 84 підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

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Пандемия, Хвороба, Лікування, Українці, Коронавірус.
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