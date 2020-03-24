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24 березня 2020 року - цей день в історії, свята, традиції, прикмети

24 березня 2020 року - цей день в історії, свята, традиції, прикмети
13:21 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:24 березня - 83-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 282 дні.

У цей день світ відзначає Міжнародний день боротьби з депресією, Всесвітній день боротьби з туберкульозом та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності. В США святкують День родзинок в шоколаді і День сирного стейка, в Уганді - День посадки дерев, у Польщі - Національний день життя, в Аргентині - День пам'яті заради істини і справедливості.

Пам'ятні дати 24 березня, річниці та події

У 1802 році англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент на паровоз.

В 1882 році в Берліні німецький вчений Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. Через рік він виявив збудника холери. У 1905 році вченому була присуджена Нобелівська премія по фізіології і медицині.

У 1898 році був проданий перший американський автомобіль. Модель "Вінтон" за 1000 доларів придбав гірничий інженер Роберт Еллісон.

У 1930 році карликова планета Плутон отримала своє ім'я.

У 1949 році вперше під час церемонії вручення "Оскарів" кращим був названий іноземний фільм - англійська екранізація "Гамлета". Виконавець головної ролі Лоренс Олів'є був названий кращим актором, а приз кращому режисерові дістався Джону Хьюстону за фільм "Скарби Сьєрра-Мадре".

У 1955 році в США була встановлена перша морська нафтова вишка.

У 1972 році на екрани вийшов фільм "Хрещений батько".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 березня вшановує пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). У народі день назвали Єфімов. Кажуть, що на Юхима співає перша зозуля. Якщо ви почуєте її, то потрусіть гаманець з монетами – так можна привернути успіх і багатство.

Що сьогодні не можна робити

В цей день варто уникати будь-яких хірургічних втручань, в тому числі стоматологічних. Не можна нікому заздрити - пристріт повернеться бумерангом.

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Прикмети на 24 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- поривчастий і холодний вітер - весна буде прохолодною;

- йде дощ – рік буде неврожайним;

-журавлі низько пролітають над землею - до дощу;

- лебеді сидять на ставках - чекайте тепла.

24 березня іменини Іменини у Василя, Євфимія, Софронія, Івана і Георгія.

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История, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Подіїї, 24 березня 2020 року.
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