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Студенти-медики допомагатимуть сімейним лікарям на виїздах

Студенти-медики допомагатимуть сімейним лікарям на виїздах
14:45 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:За останніми даними МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.

Міністерство охорони здоров'я України планує залучати студентів-медиків для допомоги сімейним лікарям на виїздах до хворих. Про це на брифінгу 24 березня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми відпрацьовуємо створення мобільних бригад, які повинні будуть піти на допомогу сімейним лікарям. Оскільки сімейних лікарів, можливо, буде не вистачати для того, щоб першими виходити або виїжджати на виїзди до хворих на дому. І саме в цій допомозі нам будуть потрібні студенти-медики, які можуть приїхати, подивитись, поміряти температуру та оцінити стан тяжкості перебігу хвороби. І в подальшому викликати швидку, яка забере хворого, або разом з сімейним лікарем встановити медико-санітарне спостереження, і проводити лікування хворого в лабораторних умовах", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що студентів-медиків готові навчити проводити експрес-тести для того, щоб можна було проводити "сортування" хворих вже на місці виклику, і зменшити навантаження на інші системи.

В Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу

"Оскільки ми розуміємо, що через залучення бригад екстреної медичної допомоги для проведення тестувань і виїздів на всю високу температуру ми можемо втратити бригади швидкої допомоги на інші ургентні виклики, такі як інфаркти, інсульти, де швидкість і необхідність надання медичної допомоги вирівнюється в секундах", - додав він.

У світі станом на ранок 24 березня зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

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МОЗ, Медики, Студенти, Коронавірус.
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