З думкою про літніх людей: АТБ запроваджує "особливу годину"

Новини України:Компанія АТБ-маркет починаючи з 24 березня 2020 року запроваджує з 09.00 по 10.00 годину обслуговування виключно для покупців вразливих категорій населення.

Про це повідомляє пресслужба АТБ-маркет у Facebook.

"Шановні покупці! Повідомляємо, що з 24.03.20 р. щодня з 09:00 по 10:00 ранку, для забезпечення додаткового захисту пенсіонерів, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та ветеранів, мережа АТБ обслуговує тільки цю категорію населення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.