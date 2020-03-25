Науковці з антарктичної станції закликали українців залишатися вдома (Відео)

Учасники 24-ї української антарктичної експедиції записали звернення до українців зі станції "Академік Вернадський", що неподалік західного узбережжя Антарктичного півострова. Науковці побажали здоров'я Україні та всьому світу.