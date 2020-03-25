25 березня 2020: прикмети, події, календар

Новини України:25 березня - 84-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 281 день.

У цей день світ відзначає Міжнародний день вафель, День народження поштової листівки, Європейський день талантів, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою і зниклими без вісти, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі й День спортивного кіно. В Білорусі святкують День волі, в Україні - День служби безпеки, у Греції - День незалежності, у Словенії - День матері, у США - День омара "Ньюбург", День горіха пекан, у Словаччині - День боротьби за права людини, в Індії - Васанта Наваратрі, у Новій Зеландії - День армії, в Латвії - День пам'яті жертв комуністичного геноциду, у Швеції - День журавля.

Пам'ятні дати 25 березня, річниці та події

В 421 році, згідно з легендою, в день Благовіщення Діви Марії в Північній Італії жителями краю, врятованими від готів на пустельних островах болотистого узбережжя, була заснована Венеція.

У 752 році Стефан II, обраний двома днями раніше Папою Римським, помер від апоплексичного удару. Оскільки він не пройшов необхідного обряду посвячення, його ім'я не включено в список понтифіків. Новий Папа взяв собі ім'я Стефан, але через сумну передчасну смерть попередника його називають то Стефан II, то Стефан III.

У 1505 році з Лісабона вирушила в дорогу португальська експедиція з метою завоювання Індії. Для цього була спеціально створена посада віце-короля Індії, першим на неї було призначено Франсішку Алмейда, який очолив експедицію. В плавання були споряджені 22 корабля з півтора тисячами солдатів. Одним з учасників експедиції був бідний португальський дворянин Фернан Магеллан, пізніше прославив своє ім'я організацією першої кругосвітньої експедиції.

У 1807 році у Великобританії почалися регулярні пасажирські перевезення по залізниці Суонсі і Мамблза. Вона стала першою в світі залізницею з регулярним пасажирським рухом.

У 1992 році з-за постійних збитків був припинений випуск англійського гумористичного журналу "Панч", що виходив 150 років.

У 1997 році мисливці за скарбами на чолі з аргентинцем Германом Моро оголосили про виявлення біля берегів Еквадору затонулого в 1654 році іспанського галеона La Capitana з вантажем золота і срібла. Експерти розійшлися в оцінці можливої вартості скарбів - від декількох мільйонів до декількох мільярдів доларів.

У 2002 році був виявлений ген епілепсії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 березня вшановує пам'ять преподобного Феофана – сповідника, візантійського літописця, монаха і богослова.

У народі говорили: "Теофан, проломи наст".

В цей день птахів пригощали насінням, щоб швидше закликати весну. Якщо у ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, не зруйнувавши гніздо, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що сьогодні не можна робити

Заборонено лаятися, скандалити і вживати погані слова. Рекомендується ввечері не виходити з дому, а також виносити сміття, щоб не викинути щастя.

Прикмети на 25 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- на деревах іній - червень буде дуже дощовим;

- погода по-справжньому весняна - влітку буде дощовим.

25 березня іменини Іменини у Григорія, Симеона, Феофана, Володимира, Івана, Сергія, Дмитра, Олександра і Костянтина.