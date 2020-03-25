Що таке Година Землі 2020

Новини України:Година Землі – це міжнародна щорічна година, яка завжди проводиться в останню суботу березня, закликаючи людей вимкнути світло та електричні пристрої.

В котрій годині розпочнеться Година Землі та що це таке – читайте у нашому матеріалі.

Акція Година Землі запроваджена для того, щоб привернути увагу людей до екологічних проблем Планети. Розпочинається акція о 20:30 годині і триватиме до 21:30. Саме в цей період багатьох людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.

Що таке Година Землі?

Година Землі – це акція, яка була придумана у 2007 році Всесвітнім фондом природи WWF в Австралії задля привернення уваги до глобального питання – здоров'я нашої планети, яке щорічно погіршується. Акція настільки захопила своєю важливістю людей, що вже у 2008 році у ній взяли участь більше 50 мільйонів осіб у 35 країнах світу.

Вперше Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни. Символічне вимкнення світла на 60 хвилин має на меті наголосити кожному громадянину про збереження навколишнього середовища та ощадливе використання природних ресурсів при можливості кожного дня.