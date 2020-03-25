Дати проведення ЗНО та вступної кампанії зміняться

Новини України:МОН повідомляє, що у зв'язку з продовженням карантинних заходів в країні цьогорічне ЗНО зміститься на більш пізнішу дату, це стосується і втупної кампанії.

Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році переноситимуть на більш пізні дати, продовження карантину також змінить і терміни проведення вступної кампанії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів про продовження карантину до 24 квітня, всі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом", - зазначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Також передбачається зміна формату проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Докладну інформацію про це МОН обіцяє оприлюднити завтра.