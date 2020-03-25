Заклади освіти залишаються на карантині

Новини України:Усі заклади освіти незалежно від форми власності мають продовжити карантинні заходи до кінця загальнонаціонального карантину.

В Україні всі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління до 24 квітня залишаються на карантині.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день — до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні. Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну", — сказано у повідомленні.

Також, зазначається, що також передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання.