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Зеленський повідомив про запровадження державного проекту "Великдень вдома"

Зеленський повідомив про запровадження державного проекту "Великдень вдома"
18:58 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Проект допоможе відсвядкувати велике свято вдома не збираючись натовпом у церквах.

В Україні готують проєкт "Великдень вдома", який дасть змогу вірянам відсвяткувати Пасху вдома, уникнувши натовпу у церкві.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій та міськими головами обласних центрів, повідомляє пресслужба глави держави.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", – сказав Президент.

Він також проінформував, що поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення Covid-19.

"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість парафіян. Усі очільники церков погоджуються з цим", – зазначив Зеленський.

На нараді також розглядалася можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. Зокрема, у разі великого скупчення людей патрулі мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпом небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я оточуючих.

Крім того, Президент зауважив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які опікуються запобіганням поширенню коронавірусу.

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Все по темі:

Президент, Карантин, Церква, Пасха, Великдень, Володимир Зеленський, Коронавірус, Covid-19, Великдень вдома, ПандеміяІнфекція.
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