Денісова вимагає Росію негайно протестувати українських політв'язнів на COVID-19

Новини України:Денісова вимагає негайно обстежити українськиї політ в'язнів згідно з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування українських політв'язнів на коронавірус.

Про це Денісова заявила у Telegram.

Українські політв’язні скаржаться на неналежні умови тримання та ненадання відповідної медичної допомоги, хоча пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком заражень.

"Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги, попри те, що входять до групи особливо незахищених осіб від зараження коронавірусною інфекцією.

Звертаюсь до Москалькової невідкладно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України. Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу, відповідно до наявних діагнозів" - написала Денісова

Нагадаємо, з 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.