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Серед евакуйованих українців є ті, що заражені коронавірусом

Серед евакуйованих українців є ті, що заражені коронавірусом
01:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кулеба запевняє, що ситуація з євакуйованими інфікованими українцями під контролем.

Випадки повернення з-за кордону громадян України, хворих на Covid-19, є, але вони виявлені й ситуація контрольована.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Очевидно, що при такому масиві людей, які повертаються до України, хтось проскакував, але ці випадки з'ясовані і недарма уряду вдалося дійти цього висновку, що саме ззовні приходить хвороба, тому ситуація контрольована", - - запевнив Кулеба.

Він розповів, що з самого початку виступав за те, щоб держава сприяла поверненню громадян додому, але наголошує на важливості того, щоб в Україні за ними був максимально жорсткий контроль, аби уникнути проникнення інфекції.

Кулеба також запевнив, що МЗС завжди виконувало і буде виконувати функцію захисту українців за кордоном.

Він нагадав, що ще близько 20 тисяч громадян висловили бажання повернутися до України і поінформували про це консульства та посольства, але, підкреслив міністр, тепер логістика їхнього повернення буде суттєво ускладнена.

"Дуже багато країн у світі згортають авіасполучення, тому дуже проблемно дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів у Тихому океані, тому що рейси просто згортаються і кордони закриваються", - пояснив глава МЗС.

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Все по темі:

МЗС, Эвакуация, Инфекция, Пандемия, Дмитро Кулеба, Коронавірус, Covid-19.
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