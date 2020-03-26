Як спирт допоможе Україні подолати коронавірус

Новини України:Коронавірус можна перемогти антисептиками, тому експерт спиртової галузі Юрій Лучечко закликає МОЗ збільшити закупівлі спирту.

Усунути ризики поширення коронавірусу можна шляхом використання антисептичних препаратів. Їх основною складовою є спирт. Однак через невиважену державну політику регулювання виробництва спиртовмісних речовин, в Україні на антисептики – тотальний дефіцит. Як вийти із кризи і забезпечити країну доступною продукцією - у своєму блозі розповів екскерівник ДП "Укрспирт", експерт спиртової галузі Юрій Лучечко.

За словами Лучечка, для початку МОЗ має замовити у достатній кількості виробництво спиртовмісних речовин на потужностях ДП "Укрспирт", виробничі потужності якого працюють у різних регіонах України.

Далі Кабмін, виходячи з потреби МОЗ у спиртовмісних речовинах, має збільшити квоту їх виробництва для підприємств спиртової промисловості. Така квота переглядається раз в місяць, уточнює Лучечко.

Систему нагляду за виробництвом спиртовмісних речовин, необхідних для потреб виробників антисептичних препаратів, мають встановити СБУ та ДФС, пише експерт.

"Виробники антисептичних препаратів мають у місячний термін встановити електронні лічильники для контролю обігу спирту, щоб усунути можливість зловживань", - додає Лучечко.

При цьому важливо, аби відвантаження спирту горілчаним компаніям призупинили на 3 дні. Мова про 300-400 тон спирту, які можна направити на потреби МОЗ, додає фахівець.