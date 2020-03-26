У зоні ООС військових вибірково тестують на коронавіус

Новини України:Задля запобігання поширення коронавірусу в зоні ООС провели тести на коронавірус.

Для запобігання поширенню коронавірусу в Об’єднаних силах - розпочато тестування військовослужбовців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр Операції обєднаних сил.

"Для запобігання поширення коронавірусу в Об'єднаних силах, розпочато вибіркове тестування військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Один з волонтерів зазначив, що в ООС привезли близько тисячі тестів, ще понад сто тестів швидких – ними будуть перевіряти людей з ознаками хвороби.

Наразі випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об’єднаних сил не зафіксовано.