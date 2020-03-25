На передову доставили 50 тонн медзасобів (Фото)

Новини України:Також медичний вантаж отримав Нижнянський обласний психоневрологічний диспансер, який розташований у Попаснянському районі Луганської області.

В амбулаторію загальної практики сімейної медицини № 2 смт Тошківки, що неподалік лінії зіткнення, військовослужбовці ООС доставили 50 тонн гуманітарного вантажу на понад 9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС із посиланням на інформацію т.в.о. командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

«Військовослужбовці Збройних Сил України доставили до медичного закладу одноразові медичні інструменти, медичний одяг, набори для проведення хірургічних втручань, набори для передопераційної підготовки та промивання ран, а також набори для лікування опіків. На даний час ця амбулаторія надає медичну допомогу майже 5000 українців, які проживають поблизу лінії зіткнення, серед яких 500 — це діти», - цитує Наєва пресслужба.

Крім того, медичний вантаж отримав Нижнянський обласний психоневрологічний диспансер, який розташований у Попаснянському районі Луганської області. Це допоміжні пристрої для ванн, спеціалізовані медичні меблі, ходуни, інвалідні візки та засоби гігієни для важкохворих. У згаданому диспансері наразі на постійному лікуванні перебувають 155 важкохворих людей, 28 з яких ніколи не встають з ліжка.

Як зазначається, надання допомоги стало можливим завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», благодійному фонду «БО Проєкт Варнави» та «Міжнародній Асоціації Підтримки України».

Фото: Facebook Командування об'єднаних сил ЗС України

В пресслужбі також нагадали, що стратегічну ініціативу «Допомога Схід» Сергій Наєв започаткував у квітні 2018 року під час командування операцією Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. У 2019 році гуманітарну ініціативу «Допомога Схід» підтримав начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.