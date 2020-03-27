Платформа Prometheus запускає онлайн курс української мови

Новини України:Платформа Prometheus відкрила реєстрацію на безкоштовний онлайн-курс Українська за 27 уроків.

Курс стартує 2 квітня, а отже на карантині у нас є шанс поглибити знання рідної мови.

Курс розробила проектна команда Є-мова та волонтерська ініціатива Безкоштовні курси української мови (ГО Український світ) за підтримки Програми EGAP, що виконується МБО Фонд Східна Європа та партнерами, у межах першого національного конкурсу ІТ-проєктів у сфері е-демократії EGAP Challenge.

Це перший курс з української мови елементарного рівня (А1-А2), розрахований на широке коло слухачів, зокрема тих, хто вдома чи на роботі послуговується російською. Онлайновий формат буде доступний і зручний українцям, які мешкають на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Також він стане у пригоді й вступникам до закладів вищої освіти, які хочуть покращити свою розмовну мову.

Курс з української мови розроблений так, щоб розвивати комунікаційні можливості слухачів та ефективно використовувати українську в різних життєвих ситуаціях. Розробники врахували не лише загальноєвропейські норми з мовної освіти та стандартизовані вимоги до володіння українською як іноземною, а й 6-річний досвід викладання на курсах української мови.

За допомогою прогнозованих стандартних ситуацій слухачі зможуть опанувати не лише навички базового спілкування українською, а й розберуться з особливостями вимови українських звуків, заповнять лексичні, граматичні прогалини.