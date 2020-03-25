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"Стара скнара": Мейталь Дохан розповіла про стосунки з Аль Пачіно

"Стара скнара": Мейталь Дохан розповіла про стосунки з Аль Пачіно
00:06 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:40-річна Мейталь Дохан заперечує, що зустрічалася з 79-річним Пачіно через гроші.

У лютому 79-річний Аль Пачино розлучився з 40-річною коханою Мейталь Дохан. Ізраїльська актриса була дуже відвертою, і причиною їх розриву назвала похилий вік і скупість голлівудської зірки.

"Складно бути з таким старим чоловіком, навіть якщо це Аль Пачіно, - сказала вона ізраїльському журналу La'Isha. - Я намагалася заперечувати, але він дійсно вже літня людина. Не зважаючи на всю мою любов, у нас не вийшло".

Також Мейталь проговорилася, що Пачіно не любив витрачати гроші, і за два роки стосунків купував їй тільки квіти. Актрису тут же звинуватили в користолюбстві, і тепер вона намагається відновити репутацію новими подробицями. В інтерв'ю Daily Mail Дохан заявила, що її неправильно зрозуміли.

"Це була чудова, великодушна і красива любов. Те, що між нами відбувалося, було більше матеріальних речей на зразок квітів, шоколаду, діамантів чи машин, - каже актриса. - Два роки - це багато, і я сказала: "Ми любимо один одного, але до чого це призведе? Я дійсно хочу мати дітей". Складно, коли хтось настільки старший за тебе, тому що у нього вже є сім'я, а мені ще тільки належить створити свою. У його віці це жорстке рішення".

Мейталь стверджує, що на початку стосунків з Аль Пачіно не надто багато думала про майбутнє, і розрив між поколіннями її не бентежив.

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"У нас був глибокий духовний зв'язок, - говорить вона. - Я була щаслива бути з ним, бути його жінкою, вшановувати його успіх і талант. У нас були дуже повні відносини. Він у чудовій формі, і я не відчувала, що з фізичної точки зору були якісь складності. Існує стереотип про молоду жінку і старшого чоловіка, але я не відчувала себе його опікуном, це смішно".

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Голливуд, Аль Пачино, Пара, Закохані, Подробиці, Мейталь Дохан.
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