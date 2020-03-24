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Вуді Аллен зважився на відвертість і розповів про життя з дружиною

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Вуді Аллен зважився на відвертість і розповів про життя з дружиною
15:01 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На звинувачення Мії Ферроу в розбещенні дітей Вуді Аллен видав відповідну претензію.

Вуді Аллен описав колишню цивільну дружину Мію Ферроу як одержиму матір, яка спала голою в ліжку з сином Ронаном до 11 років. Про їхні проблемні стосунки звинувачений в розтлінні малолітніх режисер розповів в новій автобіографічній книзі "Apropos of Nothing" (З приводу нічого), і витяги з неї публікує видання Page Six.

84-річний Аллен описав Мію як жінку з "надзвичайно зловісним характером", який погіршився за роки їхнього знайомства. Брат зірки "Дитини Розмарі" Джон Чарльз Ферроу в 2013 році був засуджений до 10 років в'язниці за розбещення хлопчиків. Аллен пише, що чув про те, що брати Мії були "агресивними" з сестрою, і що брат Ферроу, який зараз відбуває ув'язнення, говорив, що до нього чіплявся їхній батько.

Аллен стверджує, що Ферроу була одержима усиновленням, але ставилася до сиріт як до "іграшок", і одного разу повернула мексиканського хлопчика з Техасу з невідомих причин. Також Вуді пише, що жінці подобалася репутація святої, але виховувати дітей і піклуватися про них вона не любила. При цьому Міа була неприродно одержима сином Ронаном.

"Вона постійно говорила мені, що має намір годувати грудьми роками, і що антропологічні дослідження показали позитивні результати в племенах, де годування грудьми триває набагато довше, ніж в Нью-Йорку. Кілька років по тому дві дуже професійні і проникливі жінки, які працювали в будинку Мії, няня Сенді Болух і домробітниця Джуді Холлістер, описали численні інциденти. Сенді повідомляє, що Міа іноді спала з Ронаном голою, поки йому не виповнилося 11 років. Я не знаю, що про це скажуть антропологи, але я можу собі уявити, що скажуть хлопці в більярдній", - пише режисер.

Аллен продовжує заперечувати, що коли-небудь сексуально домагався прийомної дочки Ділан Ферроу, але пише, що коли колишня дізналася про його стосунки з іншою прийомною дочкою, Сун-І Превен, одразу ж сказала, що у неї для нього "дещо заплановано".

"Я ніколи і пальцем не торкнув Ділан, я ніколи не робив з нею нічого, що можна було б неправильно витлумачити; це сфабриковано від початку до кінця", - говорить Аллен.

Також в мемуарах Вуді Аллен зізнався, що одружився на Сун-І з фінансових причин.

"Що стосується шлюбу, ні у кого з нас не було особливої необхідності формалізувати стосунки, - пише він. - Ми обидва відчували, що жоден контракт не вартий того паперу, на якому надрукований, якщо сторони не задоволені. Ми любили одне одного, і не було необхідності вдаватися до законодавчої влади. Ми б точно не одружилися, ось і все. А потім ми одружилися. Чому? Не з романтичних причин, а строго з фінансових".

Вказуючи на 35-річну різницю у віці, 84-річний Аллен продовжив: "Я обожнював Сун-І та знав, що я набагато старше і можу впасти замертво в будь-який момент. Якби я це зробив, я б хотів, щоб вона була юридично захищена, щоб автоматично отримати всі, що у мене є, без затримок".

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Аллен і 49-річна Превен зіграли тихе приватне весілля у Венеції в грудні 1997 року, і з тих пір не розлучалися.

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Скандал, Вуди Аллен, Домагання, Дружина, Ронан Ферроу, Кінорежисер, Міа Ферроу.
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