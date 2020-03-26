Крокодил з'їв порушника карантину в Руанді

Новини України:В Руанді, запроваджено загальний карантин і заборонено залишати будинки, один з жителів відправився на рибалку на річку Нябаронго, де був атакований крокодилом.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Еліс Кайтесі, главу Камон - південного району Руанди.

"Його вбив і з'їв крокодил, - підтвердила Кайтесі. - Ця людина порушила розпорядження щодо обов'язкового перебування вдома, опинившись таким чином серед тих вкрай нечисленних громадян, які не співпрацюють з владою в боротьбі з коронавірусів".

Раніше поліцейські, за деякими відомостями, застрелили двох порушників карантину в районі Нянза в ході перепалки.

У Руанді на даний момент налічується 41 інфікований коронавірусом, це найвищий показник в даному регіоні. З минулої неділі в країні з населенням близько 12 мільйонів чоловік введений тотальний карантин, жителям заборонено залишати свої оселі. З'ясувалося, що вірус був привезений з Дубаї.