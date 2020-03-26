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Дружина Кожари зізналася у вбивстві Старицького

Дружина Кожари зізналася у вбивстві Старицького
18:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Адвокати колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари заявили, що його дружина Марина Козерод зізналася у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це адвокати підозрюваного ексміністра сказали під час обрання йому запобіжного заходу у Шевченківському райсуді столиці у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами адвоката, Козерод 25 березня подала заяву про зізнання у ненавмисному вбивстві.

"Марина Борисівна намагалася відібрати у Старицького пістолет. Усе решта написано у тій заяві про зізнання у вчиненні кримінального правопорушення", - сказав адвокат.

У заяві, уривок з якої зачитав захисник, йдеться, що 21 лютого Кожара зі Старицьким приблизно з 15-ї години пили горілку і не було жодних передумов для конфлікту. Кожара, зі слів його дружини, підтримував Старицького через його розлучення з дружиною.

Як стверджує Козерод у своїй заяві, Старицький був сильно п'яний і говорив, що його має забрати о 22-й годині водій.

"Між 21-ю та 22-ю годиною 21 лютого у правій руці Старицького я побачила пістолет. У цей час мій чоловік перебував на другому поверсі будинку", - зазначається у заяві дружини Кожари.

У свою чергу прокурори заявили, що нічого не знають про цю заяву Марини Козерод.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі. Прокурори просять заарештувати ексміністра на 60 діб без права на внесення застави.

21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, однак згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, який переріс в бійку.

Підозрюваний узяв пістолет та завдав потерпілому удару в потилицю, після чого здійснив постріл йому у голову, від чого той помер на місці.

Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину

Ексміністру закордонних справ 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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Кожара, Вбивство, Зізнання, Марина Козерод, Сергій Старицький.
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