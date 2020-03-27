27 березня 2020 року - цей день в історії, свята, традиції, прикмети

Новини України:27 березня - 86-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 279 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 14 березня Юліанського календарем.

Яке свято 27 березня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день віскі, Міжнародний день театру й День нефролога.

В Японії святкують День цвітіння сакури, у Франції - День сиру, у США - День віагри, День іспанської паельї, в Анголі - День перемоги, в Ірані - День театрального мистецтва, в М'янмі - День збройних сил, в Україні - День інженерно-аеродромної служби ЗСУ.

Пам'ятні дати 27 березня, річниці та події

В 1513 році Хуан Понсе де Леон - іспанський конкістадор з титулом аделантадо, який заснував перше європейське поселення на Пуерто-Ріко - під час пошуків джерела вічної молодості відкрив Флориду.

У 1841 році в Нью-Йорку була випробувана перша парова пожежна машина на кінній тязі.

У 1854 році в США Абрахамом Гесснером був запатентований гас.

У 1860 році житель Нью-Йорка М. Бірн запатентував штопор.

У 1878 році селянин Блінов подав заявку на отримання патенту на винайдений ним «вагон з нескінченними рейками» - перший у світі гусеничний трактор.

У 1893 році почала роботу перша в світі телефонна компанія «Bell Telephone Company», заснована Олександром Беллом. До речі, 7 березня 1876 року в США інженер і винахідник Олександр Грехем Белл отримав патент на апарат для передачі звуків на відстані під назвою «удосконалена модель телеграфу». З цього моменту у людства з'явився телефон.

В 1928 році в Голландії випущена перша в світі поштова марка на футбольну тему.

У 1964 році стався землетрус на Алясці, загинули 118 осіб.

У 1990 році в Лондоні на Бейкер-стріт, 221, відкрився музей Шерлока Холмса.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква відзначає Федоров день. Особливо шанується Федорівська ікона Божої матері. День у народі ще називають Федора-скотника, так як з тваринами сьогодні в особливій пошані.

Що сьогодні не можна робити

Не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу сонця - можна притягнути у своє життя біду. Ще не можна точити ножі – теж лихо. Прикмети на 27 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- мороз – холод протримається ще тиждень;

- прогримів грім - літо буде врожайним і теплим.

27 березня іменини

Іменини Михайла, Венедикта і Ростислава.