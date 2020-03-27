МОЗ оприлюднило нові дані про інфікованих коронавірусом українців

В Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.
Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"За минулу добу захворіло 62 особи. Тому в цілому в нас вже 218 випадків. З них 5 летальних", - сказав Ляшко.
Він додав, що структура по областях наступна:
- Вінницька область — 5 випадків;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Донецька область — 2 випадки;
- Запорізька область — 8 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
- Івано-Франківська область — 24 (2 летальні) випадки;
- Київ — 47 випадків;
- Київська область — 32 випадки;
- Львівська область — 3 випадки;
- Луганська область — 1;
- Одеська область — 4;
- Рівненська обалсть — 9 випадків;
- Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
- Херсонська область — 1 випадок;
- Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
- Черкаська область — 2 випадки.