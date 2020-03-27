МОЗ оприлюднило нові дані про інфікованих коронавірусом українців

Новини України:За добу в Україні виявлено 62 нових випадки інфікування коронавірусом.

В Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу захворіло 62 особи. Тому в цілому в нас вже 218 випадків. З них 5 летальних", - сказав Ляшко.

Він додав, що структура по областях наступна: