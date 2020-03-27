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МОЗ оприлюднило нові дані про інфікованих коронавірусом українців

МОЗ оприлюднило нові дані про інфікованих коронавірусом українців
13:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото:Facebook

Новини України:За добу в Україні виявлено 62 нових випадки інфікування коронавірусом.

В Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"За минулу добу захворіло 62 особи. Тому в цілому в нас вже 218 випадків. З них 5 летальних", - сказав Ляшко.

У МОЗ анонсували роботу Штабу з подолання наслідків коронавірусу

Він додав, що структура по областях наступна:

  • Вінницька область — 5 випадків;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 8 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська область — 24 (2 летальні) випадки;
  • Київ — 47 випадків;
  • Київська область — 32 випадки;
  • Львівська область — 3 випадки;
  • Луганська область — 1;
  • Одеська область — 4;
  • Рівненська обалсть — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
  • Черкаська область — 2 випадки.
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Все по темі:

МОЗ, Инфекция, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавірус, Covid-19.
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