МОЗ перегляне карантинні заходи в Україні

Новини України:Через збільшення кількості інфікування коронавірусом людей працездатного віку МОЗ перегляне карантинні заходи для того щоб впливати на цю категорію населення.

Темпи поширення коронавірусної хвороби в Україні — прогнозовані, а їхнє число збільшується за рахунок своєчасного діагностування. Проте насторожує, що серед хворих — велика кількість людей працездатного віку.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Наразі, дивлячись на прогноз, що у нас є, і дивлячись на статистику грипу і грипоподібних захворювань, статистика в нас прогнозована, в діапазоні прогнозована. У той ж час насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу", — розповів Ляшко.

Так, виходячи з цієї інформації, МОЗ буде переглядати знову підходи до карантинних заходів, оскільки мобільність населення від 18 до 50 років — велика, і це велика група ризику, і для інфікування, і що може переносити інфекцію.

"Тому потрібно переглянути наші заходи і внести зміни до карантину, щоб впливати на цю групу населення і зменшити кількість зареєстрованих випадків. Але зростання кількості випадків, знову ж таки, пов’язано із переглядом алгоритму тестування і розширенням точок доступу до тестування на коронавірусну хворобу", — резюмував Ляшко.