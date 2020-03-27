Коронавірус виявили у начальника столичної поліції

Новини України:Керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.

Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема у начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Перший випадок захворювання виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Як повідомлялося, на 27 березня в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.