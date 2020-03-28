Очікується теплий день 28 березня, який пригріє на всю Україну

Новини України:Погода у суботу, 28 березня, в Україні буде здебільшого теплою та сухою. Упродовж дня можна буде спостерігати температуру +11... +17 градусів.

Щоправда, у районі Карпат є імовірність невеликих дощів.

Як пише у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, 28 березня Україну огорне тепла повітряна маса. Тому буде багато сонця, а серйозні опади є малоймовірними.

Щодо Києва, синоптики прогнозують, що в суботу погода в столиці буде здебільшого сухою. Хоча і побільшає хмар, але опади не очікують. Повітря розігріється до +13… +16 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, 28 березня найхолодніше буде у деяких західних областях. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті та Волині стовпчики термометрів піднімуться до +12… +14 градусів.

Щоправда, на Закарпатті температура становитиме +15… +17 градусів. Такою ж погода буда на Миколаївщині – разом із Закарпаттям це найтепліші регіони України. У решті областей повітря прогріється до +13… +16 градусів.

Вітер дутиме переважно у східному напрямку. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.