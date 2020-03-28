Україну прогріє до +17°, але з понеділка похолодає

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02:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Києві та області у суботу без опадів.

В Україні у суботу вночі буде 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 12-17° тепла, без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°, на Китївщині вночі 0-5° тепла, вдень 12-17°.

Після початку пандемії коронавірусу повітря стало чистішим

Згідно з прогнозом, у західних областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, 30 березня з переходом у мокрий сніг, лише вночі 29 березня без опадів, температура 29 березня вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°, 30 березня зниження температури вночі та вдень до 2° морозу-3° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°; вдень 11-16°, 30 березня зниження температури в північних областях до 0-5° тепла, в більшості центральних областей до 3-8°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень 30 березня у західних, північних та центральних областях окремі пориви 15-18 м/с.

У столичному регіоні 29-30 березня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень 30 березня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 29 березня 11-16° тепла, 30 березня зниження до 0-5° тепла.

Глобальне потепління: що загрожує людству

В Україні 31 березня - 1 квітня істотні опади не очікуються, лише 31 травня на Прикарпатті та Закарпатті сніг.

Температура вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла; на півдні та сході 31 березня вночі 1-6° тепла, вдень 7-13° тепла, 1 квітня вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 4-10° тепла; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

На Київщині 31березня - 1 квітня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 2-4 квітня без опадів; 5 квітня та 6 квітня невеликий та помірний дощ, в Карпатах, 6 квітня в західних областях з мокрим снігом.

Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, 5-6 травня на півдні країни 1-6° тепла; вдень 8-14° тепла, 5 квітня у північно-західній частині, 6 квітня і в центральних областях 4-9° тепла.

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