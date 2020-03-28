Ляшко розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів

Новини України:26 березня розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко як керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів на зміні, які допомагають хворим на коронавірус. Про це він сказав на онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Зокрема, Ляшко зауважив, що продовжує роботу штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 27 березня була проведена перша селекторна нарада з керівниками робіт із ліквідації надзвичайної ситуації та керівниками штабів на регіональному рівні.

"Одне із перших розпоряджень... стосувалося матеріально-технічного забезпечення, зокрема було зобов'язано керівників закладів охорони здоров'я та голів облдержадміністрацій забезпечити медичних працівників, які працюють в закладах охорони здоров'я та надають медичну допомогу хворим на коронавірус, гарячим харчуванням, щоб вони могли надавати допомогу впродовж зміни, не відволікаючись на побутові потреби", - сказав Ляшко.

Також він розпорядився надати приміщення для перебування працівників поліції та Нацгвардії, котрі забезпечують правопорядок і охороняють заклади охорони здоров'я, до яких госпіталізуються хворі з коронавірусною інфекцією. "Одним із доручень було створення мобільних бригад у складі водія та працівника медзакладу для того, щоб приїжджати до хворого за його місцем проживання, забирати зразки на дослідження та передавати їх до вірусологічної лабораторії, яка проводитиме дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції", - додав заступник міністра.

Він уточнив, що 27 березня проведено 544 таких дослідження на території всієї країни, близько 100 зроблено національною референс-лабораторією, інші - в регіональних вірусологічних лабораторіях.

За словами Ляшка, 27 березня також було видано розпорядження керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке стосується правил захоронення людей, що померли від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, Кабмін 25 березня запровадив надзвичайну ситуацію державного рівня та продовжив карантинні заходи до 24 квітня, а також призначив заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня.

При Міністерстві охорони здоров’я України 26 березня розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу. Ляшко дав доручення всім головам ОДА створити такі штаби в областях, організувати їх роботу та призначити керівників.