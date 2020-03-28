Скільки в Україну повернулися громадяк за останні тижні

Новини України:161 українець перебуває на карантині, а 27 громадян лікуються за кордоном.

В Україну за сприяння дипломатичних установ з початку евакуаційних заходів повернулися понад 109,9 тис. громадян.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства закордонних справ щодо коронавірусу.

За даними МЗС, 109 тис. 448 громадян вже повернулися в Україну, а на карантині за кордоном перебуває 161 громадянин України: по одному - в Австралії, Азербайджані, Бельгії, Катарі, Китаї, Швейцарії, Чорногорії, Росії, Нідерландах та Молдові, по двоє - у Нігерії та США, троє - в ОАЕ, п'ятеро - у Румунії, семеро - у Німеччині, дев'ятеро - у В'єтнамі та 107 - у Польщі.

Крім того, 27 українців лікуються від COVID-19 в інших державах: по одному - в Швейцарії, США, Нідерландах, Іспанії та на Сейшелах, по двоє - у Польща, ОАЕ та Нігерії, три - в Австрії, по четверо - у Німеччині та Домініканській Республіці, п'ятеро - в Італії. 8 громадян України одужали за кордоном (4 - в Японії, 2 - в Італії, 1 - у Польщі, 1 - у Німеччині), а четверо померли.

З опівночі 28 березня Україна закрила усе пасажирське авіасполучення.

Українці з-за кордону зможуть потрапити на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на автомобілі.