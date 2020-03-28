В ніч з суботи на неділю переводимо годинник на літній час

Новини України:Україна переходить на літній час. До переведення стрілок необхідно підготуватися заздалегідь, а в годину-ікс не забути змінити час на годиннику.

Щорічно перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня. В ніч з суботи на неділю українці міняють положення стрілок на своїх годинниках.

О 03.00 годині ночі 29 березня 2020 всі жителі України повинні будуть перевести стрілки годинників на 1 годину вперед. Завдяки цьому, ми будемо на годину раніше лягати і на годину раніше прокидатися.

Традиція переходу на літній і зимовий час зародилася в 19-му столітті, щоб використовувати світовий день для активної роботи.

Першою перехід на літній час здійснила Німеччина в часи Першої світової війни заради економії енергоресурсів.

Відомо, що переведення стрілок годинника негативно позначається на психоемоційному та фізичному здоров’ї людей, які перебувають в літньому віці або страждають деякими захворюваннями.

Щоб захистити здоров’я і знизити напругу в цей період, фахівці рекомендують зменшити навантаження на організм, прибравши з меню важкі, жирні і смажені страви. Чай і каву замінити трав’яними настоями, більше гуляти на свіжому повітрі.