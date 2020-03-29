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Неділя, 29.03.2020
З яких країн можна дістатись до України на авто
З яких країн можна дістатись до України на авто
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З яких країн можна дістатись до України на авто

З яких країн можна дістатись до України на авто
02:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні станом на ранок 28 березня зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

У Міністерстві закордонних справ назвали перелік країн, із яких є можливість дістатися до України автомобілем. Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

За даними МЗС, з Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Зокрема, транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.

Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Українці можуть повернутись з Білорусі на авто

У відомстві попереджають, що перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

Із Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

Із Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

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Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати. Для тих людей, які приходять до пункту пропуску пішки, організовують автобуси.

За даними міністра інфраструктури Владислава Криклія, за кордоном залишаються 9 тисяч українців. Водночас до України з початку карантину повернулися 100 тисяч громадян, сказав він.

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Автомобиль, МЗС, Карантин, "Кордон".
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