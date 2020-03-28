Українці можуть повернутись з Білорусі на авто

Новини України:З Білорусі до України не можна дістатися літаком, поїздом чи автобусом – регулярне сполучення наразі припинено.

Міністерство закордонних справ України інформує, що перетнути кордон із Білорусі до України можна через автомобільні пункти пропуску. Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"МЗС інформує: наразі українські громадяни можуть планувати маршрут на Батьківщину через територію Білорусі. До Білорусі ви можете дістатися літаком, а вже звідти – через автомобільні пункти пропуску. Вихід з аеропорту для громадян України дозволений. Громадським транспортом можна дістатися до міста або білорусько-українського кордону", - підкреслюється в повідомленні.

Також МЗС звертає увагу, що з Білорусі до України не можна дістатися літаком, поїздом чи автобусом – регулярне сполучення наразі припинено. Транзит необхідно здійснити упродовж 48 годин.

"Відкриті окремі пункти пропуску. Вони позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби: http://www.customs.gov.ua/?p=533. Кордон України можна перетнути лише на авто. В Україні не працює міжміське та міжобласне регулярне автобусне та залізничне сполучення", - додали в МЗС.

Крім того, у відомстві наголошують, що ситуація в режимі в'їзду в країни та транзитного проїзду іноземними країнами змінюється дуже динамічно. Тому радять при плануванні поїздки встановити зв'язок з посольством України в Республіці Білорусь і стежити за оновленням інформації на офіційних сторінках.

У міністерстві додають, що українські дипломати продовжують надавати максимальну допомогу громадянам, які “застрягли” за кордоном в цей час. За дорученням міністра закордонні дипломатичні установи України розгорнули програму "Захист".

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати. Для тих людей, які приходять до пункту пропуску пішки, організовують автобуси.

Ввечері 27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій інформував, що до України після закриття повітряного простору та кордонів 17 березня повернулося близько 100 000 громадян.

Кабмін 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

В Україні станом на ранок 28 березня зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.