Укріїнці, які повернулись із закордону проходитимуть примусову обсервацію

Новини України:В Україні режим перевірок громадян, які прибули із-за кордону стане жорткішим.

Режим пропуску українців з-за кордону став жорсткішим. Про заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляють на сайті МВС.

Буде інший режим перевірок та примусова обсервація.

"В наступні дні ще будуть авіарейси з дальніх країн, щоб забрати всіх наших громадян. Але буде інший режим перевірок та примусова обсервація. Ми зробили режим пропуску більш жорстким для наших громадян, користуючись досвідом 15 країн –партнерів", йдеться у повідомленні.

Поліція має всі бази данних тих. хто прибув з-за кордону і поступово контролює дотримання режиму.

У рамках надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція, за необхідності, примусово ізолює хворого.