Китай відправляє Україні другу партію протиепідемічних засобів від коронавірусу

Новини України:Китай вдруге відправляє Україні медичні засолби та обладнання для боротьби з поширенням коронавірусу.

У міжнародному аеропорту м.Сямень (КНР) відбувається завантаження літака черговою партією протиепідемічних засобів, які відправляться в Україну, повідомили в українському посольстві в Китаї.

"Зараз у міжнародному аеропорту м.Сямень (провінція Фуцзянь) літак авіакомпанії "SCAT" Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України", - написали дипломати на сторінці посольства в Фейсбук у суботу ввечері.

Зазначається, що завдяки тісній координації дій посольства і Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними і місцевими органами влади, були отримані всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури.

"У контексті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, посольство України в КНР здійснює ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжує надавати необхідний дипломатичний супровід вантажів гуманітарного призначення", - додали в посольстві.

Гуманітарний вантаж з Китаю прибуде в Україну в неділю, 29 березня.