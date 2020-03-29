В Україну з Росії повернулось понад 700 наших громадян

Новини України:Прикордонники, нацполіція та лікарі провеи усі необхідні заходи з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Сьогодні до Києва прибув потяг "Київ-Москва-Київ", який кілька днів тому відправився в Росію, аби евакуювати українців. Тоді ним також на виїзд з України вибули громадяни, які мали право виїхати до РФ. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

"Потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку сьогодні. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники Держприкордонслужби спільно з співробітниками санітарно-карантинного пункту піднялися у вагони для проведення всіх необхідних заходів направлених на недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

"Абсолютно усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їх здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію. На час оформлення на вокзалі також чергували карети швидкої", - повідомляють прикордонники.

Також вказується, що прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково в захисних костюмах.

"Всього цим рейсом в Україну повернулись понад 700 наших громадян", - резюмували у ДСПУ.