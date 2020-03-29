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Скористайтеся безкоштовною онлайн доставкою на час карантину

Скористайтеся безкоштовною онлайн доставкою на час карантину
13:23 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини України:Що вам можуть доставити безкоштовно під час карантину додому? Спойлер: все і навіть більше.

Продуктові набори, їжа з ресторанів, товари першої необхідності, дитячі товари, настільні ігри, набори для творчості, косметика і багато пляшок ігристого — все це ви можете замовити з безкоштовною доставкою. Розповідаємо, які сервіси доставляють безкоштовно замовлення і на яких умовах.

Топ-10 сервісів з безкоштовною доставкою

1. Raketa

Сервіс Raketa доставляє безкоштовно гарячі страви з кращих ресторанів Києва, Дніпра, Львова, Одеси. Діє і послуга доставки продуктів із супермаркету за списком. Для цього потрібно встановити мобільний додаток, вибрати ресторан і замовити їжу. Зручно, швидко і безпечно!

2. Sushiya

Мережа японських ресторанів Sushiya здійснює безкоштовну доставку страв, а також вітамінних наборів - грейпфрути, лайми, лимони, яблука і авокадо при мінімальному замовленні від 200 грн. Доставляють в 12 міст і передмість України.

3. Mafia

Безкоштовну доставку страв італійської та японської кухні від мережі ресторанів Mafia здійснюють в восьми містах - Київ, Харків, Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Лубни, Чернігів - при мінімальному замовленні від 150 грн.

4. Goodwine

Безкоштовна доставка алкогольних напоїв при замовленні від 1000 грн по Києву і при замовленні від 2000 грн по передмістю Києва. Також діє безкоштовна доставка по Україні протягом 2−3 днів при замовленні від 500 грн.

5. Winetime

У Winetime діє безкоштовна доставка на продукти, а також алкогольні та безалкогольні напої по Києву та Київській області при замовленні від 500 грн, і по Україні при замовленні від 1000 грн.

6. Rozetka UA

Rozetka здійснює безкоштовну доставку товарів на суму від 500 грн в найближчі відділення Нова Пошта. Це можуть бути продуктові набори, ліки, їжа для тварин, товари для дітей та багато іншого.

7. Будинок іграшок

Не знаєте, чим зайняти дітей? Інтернет-магазин Будинок іграшок надає безліч іграшок, настільних ігор і наборів для творчості за акційними цінами з безкоштовною доставкою через Нова Пошта при мінімальному замовленні від 500 грн.

8. Yves Rocher UA

Інтернет-магазин французької косметики і парфумерії Yves Rocher доставляє безкоштовно товари до кінця березня. Засоби для обличчя, тіла, декоративна косметика, а також уходова косметика для чоловіків і багато іншого.

9. Prom UA

Засоби для гігієни, дитячі товари, антисептичні засоби, медичні товари та багато іншого. На замовлення з Prom UA до 30 кг діє безкоштовна доставка в точки видачі Justin.

Платформа Prometheus запускає онлайн курс української мови

10. Pampik

Інтернет-магазин Pampik надає дитячі та гігієнічні товари, також є добірки необхідних товарів при карантині. Безкоштовна доставка діє для нових покупців і для всіх покупців при замовленні від 499 грн.

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Все по темі:

Доставка, Карантин, Лайфхаки, Поради, Добірка, Безкоштовно.
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