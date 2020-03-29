В Україну йде похолодання, можливий дощ та мокрий сніг

Новини України:В останні дні березня в Україні похолодає, повернуться нічні заморозки, місцями пройде невеликий сніг.

Синоптики прогнозують зміну погодних умов: температура знизиться по всій території України, в окремих регіонах - мокрий сніг, пориви вітру та дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби характер погоди зміниться. Завтра в західній частині країни невеликий дощ та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, зниження температури впродовж доби до 0-5° тепла; на решті території без істотних опадів, вночі 1-6° тепла, вдень 11-18°, у північних областях 7-12°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок та середу без опадів, лише вночі 31 березня в північних та прикарпатських областях невеликий сніг; в Україні зниження температури вночі до 1-7° морозу, вдень до 1-7° тепла.

"На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 8-11°", - підсумували синоптики.