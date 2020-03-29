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В Україну прибудуть літаки з медичним вантажем

В Україну прибудуть літаки з медичним вантажем
15:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

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Наступного тижня очікується прибуття в Україну ще кількох літаків з медичними товарами, необхідними для подолання Covid-19. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час традиційної наради представників Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19, повідомляє пресслужба глави держави.

«Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків», – поінформував Зеленський.

Учасники наради також обговорили готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на Covid-19 та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу. Президент укотре наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

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«У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові», – заявив глава держави.

Додатково було обговорено зміни до державного бюджету, оскільки в умовах антикризових заходів певне фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.

Зазначається, що нарада проводилася за допомогою засобів зв’язку. У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

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Як повідомлялося, сьогодні в аеропорт «Бориспіль» прибув другий літак із Китаю, який доправив засоби захисту для медиків, поліцейських і військових.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уряд закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету, спрямованими на створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусною хворобою та підтримки населення й бізнесу.

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Зеленский, Літак, Коронавірус, Медобладнання, Медичний багаж.
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