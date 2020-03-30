У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни

Новини України:З 17 березня Молдова заборонила в’їзд іноземців і ввела надзвичайний стан.

Словаччина заборонила в’їзд іноземців з 13 березня, а Польща – з 15 березня. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

«Польща. З 15.03.2020 заборонила в’їзд іноземців. Словаччина – заборонила в’їзд іноземців з 13.03.2020», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Молдові прикордонна поліція повідомила, що з 29 березня з 8:00 в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Бричани-авто» (з українсько боку – пункт пропуску «Росошани-авто», що у Кельменецькому районі Чернівецької області) припиняється здійснення будь-яких пропускних операцій.

«Білорусь. В цій країні передбачено карантин (самоізоляцію) на 14 діб для всіх осіб, які в’їжджають з країн, де зареєстровані випадки коронавірусу. До закінчення карантину (самоізоляції) виїжджати з Республіки Білорусь зазначеним особам заборонено», - уточнили у МВС.

У міністерстві поінформували, що РФ обмежила в’їзд іноземцям з 18 березня, разом з тим дозволила в’їзд в РФ жителів ОРДЛО України. Окремо, з 30 березня у Росії вводяться додаткові обмеження.

«Угорщина – обмежила в’їзд іноземцям з 17.03.2020 (12.03.2020 в країні оголошено надзвичайний стан); Румунія – обмежила в’їзд іноземцям з 22.03.2020 (16.03.2020 в країні оголошено надзвичайний стан)», - уточнюється у повідомленні.

У МВС повідомили, що обмеження на перетинання кордону іноземцями в сусідніх країнах мають певні виключення. Зазвичай вони стосуються дипломатів, осіб, які здійснюють міжнародні перевезення, членів екіпажів, іноземців з правом проживання на території цих країн.