Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата

Новини України:Скороход уточнила, що вона просила провести їй ПЛР-тест, але отримала відповідь, що "рішення про його проведення приймається щоранку на нараді докторів".

Народний депутат Ганна Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення. Про це вона написала в Telegram.

"Історія про те, як я тест робила. День 1. Була температура 38 ввечері, ломота в тілі, дуже боліла голова ... Поїхала в поліклініку", - розповіла парламентарій.

За словами Скороход, в інфекційному відділенні її зустріли медпрацівники в одноразових масках і медхалатах, провели огляд і сказали, що це "не воно".

"Попросила зробити тест - відмовили, пославшись на те, що тести тільки якщо 100% симптоми, відправили з можливої причини до хірурга, той фахівець грамотний дуже, все перевірив, в т.ч і кров, і все-таки порадив зробити тест. Але інші лікарі це рішення не підтримали і тест не витрачали", - уточнила народний депутат.

За її словами, на наступний день її стан погіршився, вона перестала відчувати запахи.

"Вирішила таки домогтися тесту. Дізналася, в яких лабораторіях роблять. Подзвонила до них - сказали, що у них здати не можна, до них везуть безпосередньо на аналіз:" Викликайте швидку, вони візьмуть мазок ", - розповідає Скороход.

Вона подзвонила в "швидку" і розповіла про симптоми. Її виклик прийняли і сказали чекати бригаду, але потім передзвонили і повідомили, що бригади не буде і це "не компетенція невідкладної допомоги". Водночас їй порадили зателефонувати сімейному лікарю, але контактів у депутата не було.

"Дзвоню знову, пояснюю всю ситуацію, що маленька дитина - не їхня компетенція. Користуюся, як всі вважають, заповітною фразою "я народний депутат", кажуть: передзвоніть, головний на зміні", - зазначила народний депутат.

Коли їй передзвонили, запропонували поїхати в інфекційну лікарню в Білу Церкву: "Я говорю: вони тести ПЦР роблять? - ні, тільки експрес, але це все, що ми можемо".

"Трохи подумавши і порадившись зі знайомими лікарями, вирішила з'їздити в Олександрівську лікарню і таки зробити тест. Тут вже корочка подіяла (скористалася, не приховую), зробили експрес-тести на грип та Covid 19, - негативні. Але відразу попередили, експрес-тест неточний і результат показує на 5-10 день симптоматики ", - розповіла вона.

І тоді депутат звернулася в приватну клініку, де роблять ПЛР-тест за викликом "швидкої". "Що я, власне, і зробила. Причому сам тест безкоштовний, оплачуєш виклик і захисні костюми парамедиків", - уточнила депутат.

За її словами, за виклик бригади приватної клініки вона заплатила 4100 грн.

В результаті у неї підтвердився коронавірус.

Як повідомлялося, всього місяць тому народний депутат Ганна Скороход народила дитину.