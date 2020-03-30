30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

Новини України:30 березня - 89-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 276 днів.

У цей день світ відзначає День захисту Землі, День обіймів з сонцем, День бездомної людини та Всесвітній день ідлі. У США святкують День прогулянки по парку, День олівця, День "Я все контролюю", День лікаря, День супу з шиї індички, в Тринідад і Тобаго - День духовного звільнення, в Малайзії - День султана Келантану.

Пам'ятні дати 30 березня, річниці та події

У 1820 році перші американські місіонери прибули на Гавайські острови.

У 1842 році американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонг з містечка Джефферсон (штат Джорджія), видаляючи пухлину на шиї пацієнта, вперше застосував у лікарській практиці ефір як анестезуючий засіб при операції. Він і пізніше успішно використовував ефір під час операцій, але опублікував звіт про своїх дослідах лише в 1849 році, що послужило приводом для спростування його відкриття з боку інших медиків, які прийшли до тієї ж ідеї кількома роками пізніше.

У 1858 році Хаймен Ліпмен з Філадельфії запатентував олівець з стираючою гумкою на іншому кінці.

У 1867 році у Вашингтоні було підписано російсько-американський Договір. США купили у Росії Аляску з Алеутськими островами за 7,2 млн доларів.

У 1870 році набрала чинності 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчих прав.

У 1946 році церемонія вручення "Оскара" вперше транслювалася по радіо.

У 1950 році відбулася презентація фототранзистора в Murray Hill, Нью-Джерсі. У 1987 році на лондонському аукціоні картина Ван Гога "Соняшники" була продана за 50 млн. доларів.

У 1992 році фільм"Мовчання ягнят" завоював п'ять "Оскарів".

У 1992 році суд міста Портленд виніс рішення, що зобов'язує тютюнову компанію Philip Morris виплатити 81 мільйон доларів родині померлого від раку легенів курця, який чотири десятки років курив виключно сигарети "Мальборо".

У 2000 році була відкрита станція Київського метрополітену "Дорогожичі".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 березня вшановує пам'ять святого Олексія, у народі день називають Олексій Теплий.

У передостанній день березня, а він часто видавався теплим, люди виносили на вулицю картоплю, приготовану для посадки, готували і змащували віз, лагодили садовий і городній інвентар. Увечері варто було зібратися разом за сімейним столом і проводити зиму. Особливо у цей день поважали березу: збирали її нирки, оскільки вважалося, що вони володіють особливою цілющою силою. За вечерею було прийнято пригощатися напоєм із соку берези і меду. Ще рибалки займалися плетінням мереж, вони вважалися щасливими для улову. Господині не квапилися до відкритих водойм, щоб опустити у воду пряжу. Вона ставала міцною.

Що сьогодні не можна робити

Якщо в будинку є маленька дитина, то батьки в цей день ні в якому разі не повинні позичати: ні грошей, ні сіль, ні хліб – вважається, що так можна віддати щасливу долю своєї дитини. Також 30 березня не можна прибирати в будинку і прати.

Прикмети на 30 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- тепло – рік буде врожайним; - холодно - весна буде затяжною;

- активно тане сніг - сінокіс буде хорошим; - гуси летять високо – чекай снігопаду.

30 березня іменини Іменини у Олексія, Макарія, Віктора, Павла та Олександра.