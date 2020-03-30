Скачать
Понеділок, 30.03.2020
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
США б'ють рекорд: 142 тисячі заражених COVID-19
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
У МВС нагадали про зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар

Дивіться фото (3)
30 березня 2020 - свято, прикмети, іменинники і календар
07:44 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:30 березня - 89-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 276 днів.

У цей день світ відзначає День захисту Землі, День обіймів з сонцем, День бездомної людини та Всесвітній день ідлі. У США святкують День прогулянки по парку, День олівця, День "Я все контролюю", День лікаря, День супу з шиї індички, в Тринідад і Тобаго - День духовного звільнення, в Малайзії - День султана Келантану.

Пам'ятні дати 30 березня, річниці та події

У 1820 році перші американські місіонери прибули на Гавайські острови.

У 1842 році американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонг з містечка Джефферсон (штат Джорджія), видаляючи пухлину на шиї пацієнта, вперше застосував у лікарській практиці ефір як анестезуючий засіб при операції. Він і пізніше успішно використовував ефір під час операцій, але опублікував звіт про своїх дослідах лише в 1849 році, що послужило приводом для спростування його відкриття з боку інших медиків, які прийшли до тієї ж ідеї кількома роками пізніше.

У 1858 році Хаймен Ліпмен з Філадельфії запатентував олівець з стираючою гумкою на іншому кінці.

У 1867 році у Вашингтоні було підписано російсько-американський Договір. США купили у Росії Аляску з Алеутськими островами за 7,2 млн доларів.

У 1870 році набрала чинності 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчих прав.

У 1946 році церемонія вручення "Оскара" вперше транслювалася по радіо.

У 1950 році відбулася презентація фототранзистора в Murray Hill, Нью-Джерсі. У 1987 році на лондонському аукціоні картина Ван Гога "Соняшники" була продана за 50 млн. доларів.

У 1992 році фільм"Мовчання ягнят" завоював п'ять "Оскарів".

У 1992 році суд міста Портленд виніс рішення, що зобов'язує тютюнову компанію Philip Morris виплатити 81 мільйон доларів родині померлого від раку легенів курця, який чотири десятки років курив виключно сигарети "Мальборо".

У 2000 році була відкрита станція Київського метрополітену "Дорогожичі".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 березня вшановує пам'ять святого Олексія, у народі день називають Олексій Теплий.

У передостанній день березня, а він часто видавався теплим, люди виносили на вулицю картоплю, приготовану для посадки, готували і змащували віз, лагодили садовий і городній інвентар. Увечері варто було зібратися разом за сімейним столом і проводити зиму. Особливо у цей день поважали березу: збирали її нирки, оскільки вважалося, що вони володіють особливою цілющою силою. За вечерею було прийнято пригощатися напоєм із соку берези і меду. Ще рибалки займалися плетінням мереж, вони вважалися щасливими для улову. Господині не квапилися до відкритих водойм, щоб опустити у воду пряжу. Вона ставала міцною.

Що сьогодні не можна робити

Якщо в будинку є маленька дитина, то батьки в цей день ні в якому разі не повинні позичати: ні грошей, ні сіль, ні хліб – вважається, що так можна віддати щасливу долю своєї дитини. Також 30 березня не можна прибирати в будинку і прати.

Модні принти весна-літо 2020

Прикмети на 30 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- тепло – рік буде врожайним; - холодно - весна буде затяжною;

- активно тане сніг - сінокіс буде хорошим; - гуси летять високо – чекай снігопаду.

30 березня іменини Іменини у Олексія, Макарія, Віктора, Павла та Олександра.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

История, Календарь, Церква, Именинники, Прикмети, Події.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кевін Де Брюйне може продовжити кар'єру в мадридському Реалі
02 Скороход заявляє, що тест зробили лише після пред’явлення посвідчення депутата
03 Модні принти весна-літо 2020
04 Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" пожертвував 25 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
05 Легенда турецького футболу госпіталізований з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ на Сході України
У КНДР повідомили, що випробування &quot;надважкої&quot; зброї відбулися успішно
У КНДР повідомили, що випробування "надважкої" зброї відбулися успішно
Москву закрили на строгий карантин
Москву закрили на строгий карантин
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Рецепт дня: какао з перцем чилі, корицею та мускатним горіхом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся