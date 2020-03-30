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Понеділок, 30.03.2020
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Модні принти весна-літо 2020

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Модні принти весна-літо 2020
01:56 Сьогодні Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Навесні і влітку хочеться багато яскравих деталей і неймовірно красивої барвистою палітри.

  • 1

    Модельєри вже підготували для модниць нові варіанти гардероба з різними принтами на сезон весна-літо 2020.

    Завдяки великій різноманітності принтів можна експериментувати з образами і створювати цибулю на кожен день.

    У матеріалі розповімо, які саме принти будуть особливо актуальні в цьому сезоні.

    Квітковий принт

    Стильні рішення в гардеробі з квітковим принтом як ніколи різноманітні. У них може бути присутнім скромні квіточки або шикарні барвисті принти з величезними малюнками.

    Флористична тема заполонила всі колекції відомих модельєрів, квіти всюди: в спідницях, брюках, кардиганах, сукнях і пальто. Таке забарвлення зробить будь-яку даму ніжною і романтичною.

  • 2

    Тваринний принт

    Анималистический принт вже давно знаходиться в топі найпопулярніших. Дами по-особливому ставляться до цього виду принта, так як знають, що річ може підкреслити достоїнства і зробити образ справжньої кокетки. Леопард, тигр або зебра будуть особливо актуальні цієї весни і влітку 2020 року. Крім звичних природних кольорів дизайнери додали фарб в тваринний принт, виділяючи звичні малюнки в жовті, червоні або сині відтінки.

  • 3

    Cтильний горошок

    Романтичний, милий горошок поступово повертається в моду і стає все більше популярним у модельєрів і самих модниць. Горошок може бути будь-якого розміру і кольору. Присутній принт на сукнях максі з легкої тканини, ділових блузах і спідницях будь-якого фасону. Така модель завжди зможе поліпшити образ.

  • 4

    Клітинка і смужка

    У будь-якому сезоні є місце клітці і смужці. У весняно-літній сезон 2020 цей принт також буде присутній у багатьох предметах гардероба, починаючи з верхнього одягу, закінчуючи красивими міні спідницями. Найбільше на модних показах виставляють варіант чорно-білої клітки в різних модних формах. Інші кольори також будуть гармонійно виглядати на багатьох весняних і літніх речах.

  • 5

    Оптичні малюнки

    Хочете поринути в світ ілюзій, тоді точно необхідно купити речі з оптичним принтом. Малюнки заворожують, інтригують і дають волю фантазії. Такий принт буде дуже елегантно виглядати на легких сукнях з різними додатковими вставками, у вигляді воланів і додаткових шарів в одязі. У малюнках переважають зигзаги, лінії, хвилі, геометрія і багато іншого. Звичайно, такі речі потрібно вміти носити інакше можна значно збільшити обсяги фігури.

  • 6

    Tie Dye

    Хіт літнього сезону - речі, які в буквальному сенсі зав'язали і розфарбували. Мода на такий принт переважала в 70-х роках у прихильників хіпі, і вона знову повернулася до нас в цьому році. Раніше використовувалися тільки яскраві фарби, тепер модельєри пропонують варіант принта в пастельних і приглушених тонах, тим самим роблячи речі більш актуальними для повсякденного використання.

    Сезон весна-літо 2020 принесе нам безліч яскравих фарб і неймовірних принтів. Завдяки великій різноманітності малюнків і зображень можна буде виглядати не тільки стильно, але і комфортно. Вже пора задуматися про зміну сірих і теплих речей і купувати нові, стильні сукні та блузи в модних принтах.

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Мода, Одяг, Жінка, Весна-Літо, Принти.
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