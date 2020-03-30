Модні принти весна-літо 2020

1 Модельєри вже підготували для модниць нові варіанти гардероба з різними принтами на сезон весна-літо 2020. Завдяки великій різноманітності принтів можна експериментувати з образами і створювати цибулю на кожен день. У матеріалі розповімо, які саме принти будуть особливо актуальні в цьому сезоні. Квітковий принт Стильні рішення в гардеробі з квітковим принтом як ніколи різноманітні. У них може бути присутнім скромні квіточки або шикарні барвисті принти з величезними малюнками. Флористична тема заполонила всі колекції відомих модельєрів, квіти всюди: в спідницях, брюках, кардиганах, сукнях і пальто. Таке забарвлення зробить будь-яку даму ніжною і романтичною.

2 Тваринний принт Анималистический принт вже давно знаходиться в топі найпопулярніших. Дами по-особливому ставляться до цього виду принта, так як знають, що річ може підкреслити достоїнства і зробити образ справжньої кокетки. Леопард, тигр або зебра будуть особливо актуальні цієї весни і влітку 2020 року. Крім звичних природних кольорів дизайнери додали фарб в тваринний принт, виділяючи звичні малюнки в жовті, червоні або сині відтінки.

3 Cтильний горошок Романтичний, милий горошок поступово повертається в моду і стає все більше популярним у модельєрів і самих модниць. Горошок може бути будь-якого розміру і кольору. Присутній принт на сукнях максі з легкої тканини, ділових блузах і спідницях будь-якого фасону. Така модель завжди зможе поліпшити образ.

4 Клітинка і смужка У будь-якому сезоні є місце клітці і смужці. У весняно-літній сезон 2020 цей принт також буде присутній у багатьох предметах гардероба, починаючи з верхнього одягу, закінчуючи красивими міні спідницями. Найбільше на модних показах виставляють варіант чорно-білої клітки в різних модних формах. Інші кольори також будуть гармонійно виглядати на багатьох весняних і літніх речах.

5 Оптичні малюнки Хочете поринути в світ ілюзій, тоді точно необхідно купити речі з оптичним принтом. Малюнки заворожують, інтригують і дають волю фантазії. Такий принт буде дуже елегантно виглядати на легких сукнях з різними додатковими вставками, у вигляді воланів і додаткових шарів в одязі. У малюнках переважають зигзаги, лінії, хвилі, геометрія і багато іншого. Звичайно, такі речі потрібно вміти носити інакше можна значно збільшити обсяги фігури.