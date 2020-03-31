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Вівторок, 31.03.2020
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31 березня - свято, прикмети, іменини, календар

31 березня - свято, прикмети, іменини, календар
08:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новини України:31 березня - 90-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 275 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 18 березня Юліанського календаря.

Яке свято 31 березня 2020

У цей день світ відзначає Міжнародний день видимості трансгендерів та День резервного копіювання, або Всесвітній день бекапа.

У США святкують День апельсинів і лимонів, День молюсків в черепашці, День Цезаря Чавеса, на Гібралтарі - День матері, а Азербайджані - День геноциду азербайджанців, на Мальті - День свободи, у Таїланді - День народження короля Нанклао, у Туркменістані - День працівників хімічної промисловості, на Віргінських островах - День передачі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 31 березня 2020 року

Пам'ятні дати 31 березня, річниці та події

У 1284 році єпископ Елі (Пу) заснував Пітерхаус – на сьогодні це найстаріший і найменший коледж Кембриджського університету.

У 1770 році англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з'ясувавши, що вона - острів, залишає її і бере курс на захід - на Австралію.

У 1831 році Квебек і Монреаль отримали статус міст.

В 1889 році в Парижі відбулося урочисте відкриття Ейфелевої вежі. Її конструктор Гюстав Ейфель поставив на вершині вежі французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося по сходах.

У 1893 році американець Уїткомб Джадсон запатентував нову застібку, названу «блискавкою».

В 1900 році в американській газеті Saturday Evening Post з'явилася перша реклама автомобілів. Вона була під девізом «Автомобілі, які приносять задоволення».

У 1901 році був випущений перший автомобіль «Mercedes-Benz».

У 1909 році був закладений пасажирський лайнер «Титанік». В 1917 році США купили у Данії Віргінські острови за 25 млн доларів.

У 1918 році США вперше перейшли на літній час.

У 1923 році в Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.

У 1949 році Ньюфаундленд став 10-й провінцією Канади.

1954 року СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс відкинув цю пропозицію.

У 1967 році Джимі Хендрікс спалив свою гітару під час концерту. Глядачі, які зібралися в лондонському Фінсбері Парк, збожеволіли, а Джимі довелося згодом регулярно завершувати свої виступи подібним чином. Хендрікс, американський гітарист, співак і композитор. У 2009 році журнал «Time» назвав його найбільшим гітаристом усіх часів. Широко визнаний як один з найбільш сміливих і винахідливих віртуозів в історії рок-музики. Хендрікса ще за життя називали феноменом і генієм.

У 1999 році вийшов у світ один з найбільш знаменитих науково-фантастичних фільмів «Матриця».

В 2005 році групою астрономів на чолі з професором Майклом Брауном була відкрита карликова планета Макемаке.

У 2017 році на аеродромі Святошин в Києві здійснив свій перший політ літак Ан-132D, розроблений АНТК «Антонов».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 березня вшановує пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. У народі день назвали Кирило – Дери полоз. На Кирила треба потай робити добрі справи - вони повернуться сторицею. Однак, не хваліться, бо вони не зарахуються. Якщо почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в родині є маленька дитина, з цими продуктами можна віддати щастя малюка.
  • Не можна відчиняти двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може призвести до нещастя.
  • Не рекомендується робити покупки - вони будуть невдалими. Не варто стригти волосся і нігті – це до неприємностей.
  • Бажано не ходити в гості, щоб не залишити в чужому домі свій добробут і успіх.

Прикмети на 31 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • з'явилися перші квіти - в квітні стоятиме тепла погода;
  • сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік буде;
  • сніг гладкий – до неврожаю, шорсткий – до врожаю;
  • багато комарів у лісі – добре вродять овес і ягоди; - мошкара крутиться – на врожай грибів;
  • лебеді прилетіли – до тепла.

31 березня іменини

Іменини у Кирила, Трохима, Євкарпія, Наталії і Дмитра.

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История, Календарь, Церква, Свято, Прикмети, Іменини, Події, 31 березня.
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