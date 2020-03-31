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Америка виділила на медичну та гуманітарну допомогу Україні 1,2 млн доларів

Америка виділила на медичну та гуманітарну допомогу Україні 1,2 млн доларів
14:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:США надали Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з COVID-19: куди підуть гроші.

Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, аби обмежити розповсюдження COVID-19 на території країни.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило, на що буде витрачено американську допомогу, повыдомляють на Facebook-сторінці агентства.

"Завдяки щойно оголошеному фінансуванню, USAID допоможе Україні зміцнити механізми лікувальної діяльності, аби звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу, попередити й обмежити випадки інфікування у медзакладах, підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на COVID-19, забезпечити проведення медіа-кампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу, а також допоможе підготувати групи швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що USAID координує свої дії з урядом України, іншими міжнародними партнерами у сфері надання гуманітарної допомоги та рештою зацікавлених сторін, аби визначити першочергові напрями використання цих ресурсів.

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Все по темі:

США, Америка, Инфекция, Пандемия, Допомога, Коронавірус, Covid-19.
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