В Україні визначились з об'єктами для обсервації громадян, які повернулися із закордону

Новини України:Обов'язкова обсервація – це не самоізоляція у власних домівках, а перебування усіх осіб, що повернулися з однієї країни в одному місці.

В Україні готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Про це на щоденній селекторній нараді заявив Президент Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу Президента.

"В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону", — сказано у повідомленні.

Президент звернув увагу на те, що умови на об’єктах для обсервації мають бути комфортними для людей.

"Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково — для комфортного проживання", — наголосив він.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що в ці об’єкти — готелі та санаторії — вже направлені окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Додатково обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію. Було вирішено, що їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Також було порушено питання захищеності медиків від інфікування, а також надання їм гарантій роботи та відповідної оплати.

"Нам немає коли чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць", — зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.