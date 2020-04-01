Поліція викрила 116 осіб, які розповсюджували неправдиву інформацію про COVID-19

Новини України:З початку карантину поліція виявила 288 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу.

Поліція встановила 116 осіб, які поширювали фейки про коронавірус.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Наразі кіберполіція ідентифікувала 116 осіб, які розповсюджували неправдиву чи провокативну інформацію про коронавірус, а також здійснювали онлайн-шахрайства з продажем засобів індивідуального захисту. За даними фактами порушено 30 кримінальних справ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема співробітники кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчими поліції Мелітополя встановили 27-річного чоловіка, який "продавав" неіснуючий товар. Чоловік уже раніше судимий та наразі відбуває покарання у виправній колонії. Встановлено, що фігурант у соціальних мережах розміщував оголошення про продаж медичних масок та антисептиків. Уже встановлено близько 70 потерпілих від його дій. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру.

У Києві правоохоронці встановили особу, яка через сайт оголошень продавала медичні маски сумнівної якості без сертифікатів відповідності та документів про їхнє місце виготовлення. Вилучено майже 8 тисяч масок.

У Дніпрі розшукали 34-річного чоловіка, який організував виготовлення дезінфекційного засобу і продавав його на сайті оголошень. Наразі правоохоронці вилучили 500 одиниць саморобної речовини. За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Загалом з початку карантину правоохоронці перевірили 344 повідомлення про можливі протиправні дії, зокрема онлайн-шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту. У результаті було виявлено 228 фактів розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу